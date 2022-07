Γκουτέρες Ελλάδα: Η ανάρτηση του Μητσοτάκη στο Twitter

Την Ελλάδα επισκέφτηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες την Παρασκευή, γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τον δέχθηκε στο σπίτι του στον Λυκαβηττό και συζήτησαν – ανεπίσημα – για τις διεθνείς εξελίξεις. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ανήρτησε στα social media και μια φωτογραφία από τη βεράντα του σπιτιού του δείχνοντας τη θέα στον γ.γ. του ΟΗΕ, ο οποίος επισκέφτηκε οικογενειακά την Αθήνα. Ο κ. Γκουτέρες έχει έρθει στη χώρα μας για μερικές ημέρες διακοπών και χαλάρωσης, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιες περιοχές σχεδιάζει να επισκεφθεί.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός έγραψε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφτηκε τη χώρα μας και ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι.

«Με χαρά καλωσόρισα απόψε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες που επισκέπτεται την Ελλάδα. Μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε ανεπίσημα για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe

