Καύσωνας στην Ευρώπη – Βρετανία: Δωρεάν είσοδος σε κινηματογράφους μόνο σε… αυτούς

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα «καίγεται» και την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να σκαρφαλώσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι για πρώτη φορά εκδόθηκε «κόκκινος συναγερμός» για ακραία ζέστη τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τους κατοίκους να καλούνται να προετοιμαστούν για θερμοκρασίες που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.Το εθνικό σύστημα υγείας NHS προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αυξηθούν οι εισαγωγές ασθενών λόγω της ζέστης. Σιδηροδρομικές εταιρείες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ακυρωθούν δρομολόγια εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας.

Το «Showcase Cinemas» ανακοίνωσε ότι οι κοκκινομάλληδες θα έχουν δωρεάν είσοδο στις αίθουσές του. Οι κοκκινομάλληδες, που συχνά είναι πιο ευάλωτοι στην ακτίνες του ήλιου, θα μπορούν να προστατεύονται μέσα στις πλήρως κλιματιζόμενες κινηματογραφικές αίθουσες για να παρακολουθήσουν τα τελευταία blockbusters χωρίς κανένα κόστος, αναφέρει η «WalesOnline». Οι αίθουσες των «Showcase Cinemas» σε όλη τη χώρα διατηρούνται δροσερές χάρη στο υπερσύγχρονο σύστημα κλιματισμού των κινηματογράφων, το οποίο προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από τη ζέστη.

Όσοι, λοιπόν, έχουν κόκκινα μαλλιά θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον Chris Hemsworth να επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Thor στο «Thor: Love and Thunder», να γνωρίσουν τις ρίζες του rock and roll στη μεγάλη οθόνη με τη βιογραφία του Elvis, να γελάσουν δυνατά με τα «Minions: The Rise of Gru» και πολλά άλλα. Ο Mark Barlow, γενικός διευθυντής της Showcase Cinemas στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για κάποιους ανθρώπους η ζέστη. Γι’ αυτό, για να αντιμετωπίσουμε το κύμα καύσωνα, προσφέρουμε στα ‘’κόκκινα κεφάλια’’ δωρεάν είσοδο στις κινηματογραφικές μας αίθουσες αυτή τη Δευτέρα και την Τρίτη, ώστε να μπορούν να απολαύσουν μερικές από τις εκπληκτικές ταινίες που προσφέρονται στην άνεση των κλιματιζόμενων κινηματογραφικών μας αιθουσών και να εξασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν προστατευμένοι από τον ήλιο». Η προσφορά περιορίζεται σε ένα δωρεάν εισιτήριο ανά άτομο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.