CEO Netflix Ελλάδα: Στην Ελλάδα ο Τεντ Σαράντος – Ποιος είναι, η ιστορία του

O Ted Sarandos ο άνθρωπος που έκανε όλη την υφήλιο φανατική του binge watching βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, σε μια επιστροφή στις ρίζες του, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων και μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Ted Sarandos, μιλάμε για τον co-CEO του Netflix του παγκόσμιου γίγαντα του streaming που μπήκε δυναμικά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση, κάνοντας τα σαλόνια των σπιτιών όλου του κόσμου μικρούς κινηματογράφους. Και πίσω από όλο αυτό το απίστευτο εγχείρημα που πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε σαν ιδεατή ουτοπία, βρίσκεται και ο Ted Sarandos.

Netflix co-CEO Ted Sarandos blames multiple factors for the streaming service's recent slump. Ted said that the company's first quarter loss of 200000 subscribers is primarily due to inflation,a decline in smart TV sales &Netflix's exit from the Russian market.#CapitalNewsDesk pic.twitter.com/BySlxRVtOF

— Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) July 12, 2022