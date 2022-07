Κουίνσι Έισι – Ολυμπιακός: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ομάδας

Ο Κουίνσι Έισι αποτελεί παρελθόν (όπως αναμενόταν) από τον Ολυμπιακό, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα αποθεώνοντάς τον. Ο Έισι δεν αγωνίστηκε ιδιαίτερα στη θητεία του στον Ολυμπιακό ωστόσο έκανε τη διαφορά στον πάγκο και στα αποδυτήρια με την ενέργεια και την υποστήριξή του προς τους συμπαίκτες του.

Για αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως είναι “η επιτομή του ομαδικού παίκτη”, ένα χαρακτηριστικό που παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργεία και το καλό κλίμα στην ομάδα. Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague ο Έισι αγωνίστηκε μόλις σε τέσσερα παιχνίδια.

You are the epitome of what a team player is! @QuincyAcy thank you for your service! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fWoTg852q9

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 14, 2022