Υποψήφιοι πρωθυπουργοί – Βρετανία: Προβάδισμα Σουνάκ για τη διαδοχή Τζόνσον

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της εκλογικής αναμέτρησης στη Βρετανία για την ηγεσία των Συντηρητικών. Τελικά έμειναν έξι από τους οκτώ διεκδικητές της αρχηγίας του κόμματος. Οι υποψήφιοι με τη σειρά ψήφων:

1ος ο Ρίσι Σούνακ με 88 ψήφους, πρώην Υπουργός Οικονομικών

2η η Πένι Μόρντοντ με 67 ψήφους, πρώην Υπουργός Άμυνας και νυν Υφυπουργός Εμπορικής Πολιτικής

3η η Λιζ Τρας με 50 ψήφους, Υπουργός Εξωτερικών

4η η Κέμι Μπέιντενοκ με 40 ψήφους, Υφυπουργός Τοπικής Διακυβέρνησης, Πίστεως και Κοινοτήτων

5ος ο Τομ Τούγκεντχαντ με 37 ψήφους, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων

6η η Σουέλα Μπράβερμαν με 32 ψήφους, Γενική Εισαγγελέας

