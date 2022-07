Τζόκοβιτς Σερβία: Γλέντι με τραγούδια, κρασί και το τρόπαιο του Wimbledon στο τραπέζι

Μετά την κατάκτηση του έβδομου Wimbledon και του 21ου τίτλου Grand Slam, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι. Μετά την φοβερή υποδοχή που του επιφύλαξαν πάνω από 10.000 υποστηρικτές του, αποφάσισε να χαλαρώσει με μουσική και κρασί. Ο «Νόλε» ήταν σε πολύ καλή διάθεση, παρέα με τους πιο στενούς του φίλους, απολαμβάνοντας τα τραγούδια που ερμήνευσε ο Σάσα Κοβάσεβιτς σε ένα εστιατόριο της πρωτεύουσας της Σερβίας και τραγούδησε αρκετές φορές μαζί του.

Μαζί με τον Κοβάσεβιτς, ο Τζόκοβιτς τραγούδησε το «Englishman in New York», καθώς και σερβικές λαϊκές μουσικές επιτυχίες.

The reception Novak Djokovic received in Serbia 🇷🇸 tonight 😍 pic.twitter.com/stAhPbwjrw — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) July 11, 2022

Όπως αναφέρουν σερβικά Μέσα είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο Βελιγράδι με λόγια.

More photos from the #Djokovic gathering in Belgrade. Reports say there's around 10.000 people here to celebrate Novak's 7th #Wimbledon title. 🎥: Starsport pic.twitter.com/jaPJRcryKZ — Luka Nikolić (@luksie1) July 11, 2022

Wimbledon champion Novak Djokovic gets a hero's welcome from THOUSANDS of fans outside City Hall in Belgrade… with the 21-time Grand Slam champion's homecoming met with a concert and fireworks display ❤️https://t.co/GMUIoiugQ1 via @MailSport pic.twitter.com/xkIPOPSHJz — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) July 12, 2022

Should be a nice crowd for the Novak Djokovic welcome back party at Belgrade. #Wimbledon pic.twitter.com/715ZQAnrCs — Luka Nikolić (@luksie1) July 11, 2022

Βίντεο από την υποδοχή του Τζόκοβιτς στην Σερβία:

