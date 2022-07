Δένδιας Οδησσός: Αιφνιδίως στην Ουκρανία ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Την Οδησσό επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων με τους οποίους συζήτησε «για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». «Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα ξανά στην Οδησσό. Καταρχήν για να συναντήσω τον Δήμαρχο, G. Trukhanov, και να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς θα συντονίσουμε την κοινή προσπάθεια ώστε το ιστορικό κέντρο της Οδησσού να γίνει πολιτιστικό μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να δημιουργήσουμε έτσι μία ασπίδα πολιτισμού που θα προστατεύσει αυτό το ιστορικό κέντρο από τις συνέπειες του πολέμου.

»Ένα κέντρο, το οποίο συνδέεται με την Ελλάδα, καταρχήν διότι εδώ ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Το κτίριο που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται εδώ, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Αλλά και στο κτίριο της Όπερας, όπου βρισκόμαστε τώρα, συνδεόμαστε με την Οδησσό. Είναι ένα κτίριο που κατασκευάστηκε επί δημαρχίας Γρηγορίου Μαρασλή, ενός Έλληνα ο οποίος έχει πολλαπλά ευεργετήσει και την Ελλάδα. Το Δημαρχείο στην πατρίδα μου, την Κέρκυρα, λέγεται Μαράσλειο.»

Starting my visit to #Odessa, I met with members of the Greek diaspora. Reiterating 🇬🇷's full support, I discussed with them the challenges facing the Greek diaspora following the Russian invasion of Ukraine. pic.twitter.com/QOU30suB9l

