Κηδεία Σίνζο Άμπε: Χιλιάδες κόσμου στο τελευταίο “αντίο”

Χιλιάδες Ιάπωνες βρέθηκαν σήμερα στους κεντρικούς δρόμους του Τόκιο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα. Η νεκροφόρα που έφερε τη σορό του Σίνζο Άμπε πέρασε πολλά σημεία-ορόσημα της πόλης πριν φτάσει στην αίθουσα τελετών Κιριγκάγια, στην πτέρυγα Σιναγκάβα τού Τόκιο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, η ιδιωτική κηδεία, η οποία ήταν ανοιχτή μόνο σε φίλους και στον στενό οικογενειακό περίγυρο, πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα σε ναό.

Ο 67χρονος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στη Νάρα, στη νότια Ιαπωνία. Σε όλο το Τόκιο οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες και έξω από το ναό μια μεγάλη ουρά πολιτών απλώνεται σε δύο τετράγωνα, πολλοί από τους οποίους κουβαλούν μπουκέτα λουλούδια. Κάποιοι στάθηκαν με σκυμμένα τα κεφάλια τους σε προσευχή, άλλοι δάκρυσαν και άλλοι φώναξαν «Ευχαριστώ Άμπε» ή «Αντίο Άμπε», καθώς η αυτοκινητοπομπή περνούσε από μπροστά τους. Η χήρα του αείμνηστου πρωθυπουργού, Ακιε Άμπε, καθόταν στο μπροστινό κάθισμα της νεκροφόρας που μετέφερε τη σορό του συζύγου της.

Πολλοί πενθούντες είπαν στο BBC ότι ο Άμπε τους έδωσε μια αίσθηση ασφάλειας. Μια γυναίκα είπε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας ένιωθε ότι η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Άμπε είχε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση. Η νεκροφόρα πέρασε από τα κεντρικά γραφεία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) του Άμπε και έφτασε στην πρωθυπουργική κατοικία, όπου ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα και άλλοι ανέμεναν την αυτοκινητοπομπή.

Στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή πέρασε από το κτίριο του κοινοβουλίου, όπου ο Άμπε μπήκε για πρώτη φορά ως βουλευτής το 1993. Ο Άμπε ήταν ο μακροβιότερος μεταπολεμικός πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και ένας από τους πολιτικούς της με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η αστυνομία είπε ότι ο δολοφόνος έβαλε στο στόχαστρο τον Σίνζο Αμπε επειδή πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν μέλος θρησκευτικής ομάδας, την οποία εκείνος μισούσε.

VIDEO: The hearse carrying the body of Shinzo Abe stops outside the prime minister's office in Tokyo as Japan mourns the former Japanese PM who was shot at close range in the city of Nara pic.twitter.com/D8Zdq8c2NT

— AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022