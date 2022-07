Μάτζικ Τζόνσον Ελλάδα: Ο σταρ Τζίμι Κίμελ ζήλεψε τις διακοπές στη χώρα μας και τρολάρει

Δεν έχει τέλος η λίστα με τις διασημότητες που γίνονται πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό και διαφημίζουν τις ομορφιές της χώρας μας στους εκατ. followers τους σε όλο τον κόσμο. Η διαφήμιση γίνεται ακόμα και όταν πρόκειται για… τρολ. Τελευταίος στη λίστα ο δημοφιλέστατος Τζίμι Κίμελ. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο αγαπημένος παρουσιαστής, κωμικός και παραγωγός μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μια φωτογραφία από τις «διακοπές» του στη Σαντορίνη… Μάλιστα, στο στιγμιότυπο που επέλεξε να μοιραστεί απολαμβάνει την παρέα του θρύλου του NBA Μάτζικ Τζόνσον, και της συζύγου του Κούκι Τζόνσον. Βέβαια η εν λόγω φωτογραφία δεν είναι παρά προϊόν μοντάζ, καθώς – όπως συνηθίζει – ο Κίμελ απλώς πρόσθεσε τον εαυτό του σε στιγμιότυπο που είχε μοιραστεί ο Μάτζικ Τζόνσον νωρίτερα.

Στο φόντο της φωτογραφίας φαίνεται η γραφική Σαντορίνη και πιο συγκεκριμένα οι Τρεις Καμπάνες των Φηρών, επισήμως γνωστές ως η «Καθολική Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Μάλιστα, ο Τζίμι Κίμελ επέλεξε το hashtag #MyMagicVacation κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στον φίλο του Μάτζικ Τζόνσον. Μπορεί ο Τζίμι Κίμελ να μην ήταν εκεί και απλώς να τρόλαρε τον δημοφιλή παίκτη του NBA, αλλά είναι βέβαιο πως οι εκατομμύρια followers του έλαβαν το μήνυμα.

Η αρχική ανάρτηση του Μάτζικ Τζόνσον:

We are having a blast in Greece! We all got festive for our soul train line tonight and busted a move or two 😂 pic.twitter.com/o0taf6ZTWM

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 11, 2022