Γκρίζοι Λύκοι – Αθήνα: Ο χάρτης πρόκληση και οι απειλές στα ελληνικά για καταστροφή της… πόλης!

Κλιμακώνει τις τελευταίες ημέρες τις προκλήσεις η Άγκυρα, με την Αθήνα πάντως να κρατά ψύχραιμη στάση και κυβερνητικά χείλη να διαμηνύουν ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να διαχειριστεί την τουρκική επιθετικότητα συνολικά. Η τελευταία πρόκληση, που προκάλεσε και την αυστηρή απάντηση της Αθήνας, ήρθε το περασμένο Σάββατο, όταν ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εμφανίστηκε να ποζάρει μπροστά από χάρτη ο οποίος απεικονίζει ως τμήμα της Τουρκίας νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη. Όπως ήταν φυσικό, η νέα ακραία πρόκληση -σε μια περίοδο που οι τόνοι φάνηκαν να είχαν πέσει- δεν έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα, η οποία έκανε λόγο για «επιθετική ενέργεια», ζητώντας τη δημόσια αποδοκιμασία από τη διεθνή κοινότητα.

«Η δημόσια ανάρτηση χάρτη από ανώτατα στελέχη του κόμματος που αποτελεί κυβερνητικό εταίρο στην Τουρκία, ο οποίος απεικονίζει ελληνικό έδαφος ως τουρκικό αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια και είναι απόλυτα καταδικαστέα», σημείωσαν χθες διπλωματικές πηγές. Και συνέχιζαν: «Δυστυχώς, αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης της ακραίας ρητορικής από την Τουρκία, της οποίας είμαστε μάρτυρες σε καθημερινή βάση. Αναμένουμε την άμεση, κατηγορηματική και δημόσια αποδοκιμασία της απαράδεκτης αυτής πράξης αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας».

Απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του. «Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, σύνεση και αμέριστη μέριμνα. Είμαστε προετοιμασμένοι, καλύτερα από ποτέ, να διαχειριστούμε την τουρκική επιθετικότητα συνολικά», επισήμανε στην εφημερίδα «Realnews», ερωτώμενος για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

Πάντως, παρά τις αντιδράσεις, οι Τούρκοι εθνικιστές δεν πτοήθηκαν και επανήλθαν, δημοσιεύοντας ξανά τον χάρτη-πρόκληση, προχωρώντας σε νέο παραλήρημα. «Είμαστε περήφανοι που τον παρουσιάζουμε στον αρχηγό μας Ντεβλέτ Μπαχτσελί», έγραψαν οι «Γκρίζοι Λύκοι» στο Twitter, αναφερόμενοι στον ακροδεξιό εταίρο του Ερντογάν, ο οποίος είναι και ηγέτης του εν λόγω κινήματος. Προσπαθώντας να δώσουν εξηγήσεις για τις εκτός λογικής απαιτήσεις τους, υποστηρίζουν πως η Κρήτη είναι… αναπόσπαστο κομμάτι της Τουρκίας και πως η Ελλάδα σφετερίστηκε τα νησιά του Αιγαίου και τα «εγκλώβισε» εντός ελληνικής κυριαρχίας. Μάλιστα, δεν σταμάτησαν εκεί, αφού εξαπέλυσαν απειλές πως «το τουρκικό έθνος έχει τη δύναμη να καταστρέψει την Αθήνα και να υπενθυμίσει στο ελληνικό κράτος πόσο δροσερά και βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου».

Τον άνευ προηγουμένου χάρτη των Γκρίζων Λύκων δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ μπαχτσελί, σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter. Στην ανάρτηση, η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την απάντηση της Αθήνας, όπου και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο χάρτης χαρακτηρίζεται ως «επιθετική πράξη», ο πρωθυπουργός καλεί τον Τούρκο πρόεδρο να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για φαντασιώσεις ή επίσημη θέση της Άγκυρας.

Όπως γράφει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Twitter στην ανάρτησή του η οποία είναι και στα αγγλικά προκειμένου να διεθνοποιήσει τις προκλήσεις: «Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος ‘καταναλώνονται’ από την Τουρκία. Όνειρο πυρετού των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη πρόκληση ή αληθινός στόχος; Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να καταστήσει σαφή τη θέση του σχετικά με τις τελευταίες γελοιότητες του μικρότερου εταίρου του στο συνασπισμό».

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022