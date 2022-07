Πορτογαλία πυρκαγιές: Μεγάλη η μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση

Μεγάλης κλίμακας δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Πορτογαλία από την προηγούμενη εβδομάδα, κινητοποιώντας 2.800 πυροσβέστες που δίνουν τεράστια «μάχη» με τις φλόγες. Το ισπανικό κρατικό δίκτυο RTP μετέδωσε πως τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών -12 πυροσβέστες και 17 πολίτες. Ο καύσωνας, που είναι η κύρια αιτία των πυρκαγιών, ώθησε την κυβέρνηση να ενισχύσει την κινητοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κηρύσσοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση «ετοιμότητας» για την αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέτωπο μαίνεται από την Πέμπτη στην περιφέρεια Ούρεμ (κεντρικά), όπου για να ελεγχθούν οι φλόγες επιχειρούν σχεδόν 700 πυροσβέστες. «Η φωτιά έφθασε 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χωριού. Όλα κάηκαν εκεί πάνω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ντονζίλια Μάρκες, αναφερόμενη στους λόφους ανάμεσα στην κοινότητά της, την Τραβέσα ντε Αλμογκαντέλ, και την κωμόπολη Φρεϊσιάντα. Η συνταξιούχος, 76 ετών, που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σπίτι της το βράδυ του Σαββάτου, μπόρεσε να επιστρέψει χθες το πρωί για να ανακαλύψει προς μεγάλη της ανακούφιση ότι κανένα σπίτι της κοινότητάς της δεν υπέστη ζημιές.

Η φωτιά, η οποία απανθράκωσε τουλάχιστον 15.000 στρέμματα βλάστησης κατά μια πρώτη εκτίμηση, κατέστρεψε πάντως τουλάχιστον δύο κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, που προχώρησαν σε προσωρινές εκκενώσεις και σε άλλα χωριά που απειλούνταν από τις φλόγες. Μερικά χιλιόμετρα από εκεί, κάπου 450 πυροσβέστες έδιναν μάχη με άλλη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Πόμπαλ, στα όρια των περιφερειών Λαϊρία και Σανταρέμ. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάπου σαράντα άνθρωποι, πυροσβέστες και πολίτες, πάντως στα περισσότερα θύματα χρειάστηκε απλά να προσφερθούν φροντίδες επιτόπου, καθώς είχαν υποστεί κυρίως δηλητηρίαση λόγω εισπνοής καπνού ή παρουσίαζαν συμπτώματα εξάντλησης, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες βράδυ ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, ο Αντρέ Φερνάντες.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι δυνάμεις του πορτογαλικού πυροσβεστικού σώματος βρέθηκαν αντιμέτωπες με κάπου εκατό εστίες φωτιάς σε όλη τη χώρα της Ιβηρικής, ενώ «η κορύφωση των ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών» δεν έχει καν έρθει ακόμη, τόνισε ο κ. Φερνάντες. Τα θερμόμετρα έχουν ήδη δείξει 44° Κελσίου κατά τόπους, όμως η πορτογαλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο περί τα μέσα αυτής της εβδομάδας.

