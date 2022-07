Κύργιος – “μεθυσμένη” φίλαθλος: Ποια ήταν η γυναίκα που τον… ενοχλούσε

Την παρθενική του εμφάνιση σε τελικό Grand Slam έκανε χθες ο Νικ Κύργιος που αντιμετώπισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας μπορεί να ηττήθηκε, ωστόσο τράβηξε ξανά τα βλέμματα καθώς εκτός από την πολύ καλή του εμφάνιση, έκανε ακόμα ένα από τα «γνωστά» του σόου. Ο 27χρονος έχει χαρακτηριστεί ένα από τα μεγαλύτερα «χαμένα» ταλέντα του τένις καθώς οι ικανότητές του έρχονται σε αντίθεση με την συμπεριφορά του. Σε ένα άθλημα που απαιτεί στρατιωτική πειθαρχία και συγκέντρωση, ο Κύργιος είναι ένα «ελεύθερο πνεύμα». Συμπεριφέρεται όπως αισθάνεται, ξεσπά κατά θεατών, ανοίγει κουβέντα μαζί τους, τους ειρωνεύεται, μονολογεί πολλές φορές καθώς αγωνίζεται και προκαλεί συχνά γέλιο με τη συμπεριφορά του.

“She’s had 700 drinks bro.”

Nick Kyrgios wasn’t having it with this heckler 😅

pic.twitter.com/AvolSBIeoJ

— Action Network (@ActionNetworkHQ) July 10, 2022