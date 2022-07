Τζόνσον – πράκτορας KGB: Νέο σκάνδαλο για τον Βρετανό πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τον πρώην πράκτορα της KGB Αλεξάντερ Λεμπέντεφ. Αυτό συνέβη στο απόγειο της υπόθεσης δηλητηρίασης με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ στο Σάλσμπερι, ενώ σύμφωνα με τους αντιπολιτευόμενους Εργατικούς αυτό συνιστά «σοβαρή παραβίαση ασφαλείας». Η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ χαρακτήρισε την συνάντηση του τότε υπουργού Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον και του Λεμπέντεφ «αδιανόητη» δεδομένης της χρονικής συγκυρίας στον απόηχο μιας χημικής επίθεσης σε βρετανικό έδαφος.

Στη διάρκεια εμφάνισής του ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την Τετάρτη ο Τζόνσον παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι είχε συναντηθεί με τον Ρώσο ολιγάρχη χωρίς να είναι παρόντες αξιωματούχοι, τον Απρίλιο του 2018. Έκτοτε κλιμακώνονται οι πιέσεις προς τον πρωθυπουργό για να εξηγήσει την φύση αυτής της συνάντησης, η οποία σημειώθηκε αμέσως μετά μια σύνοδο του ΝΑΤΟ με θέμα τον τρόπο αντίδρασης απέναντι στο Κρεμλίνο. Μιλώντας σήμερα στο Sky News η Κούπερ είπε: «Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη σε αυτή τη συνάντηση, δεν γνωρίζουμε ούτε αν ο πρωθυπουργός πράγματι είχε αποκαλύψει ότι θα γινόταν συνάντηση ή το είπε στους αξιωματούχους αργότερα.

#Ridge – You raised the 2018 meeting between Boris Johnson & Alexander Lebedev, the former KGB officer, without any officials & security… what are you alleging?

Yvette Cooper – Boris Johnson has a careless disregard for national security risks… we need to know what happened pic.twitter.com/7jNvoPaZv9

