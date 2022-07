Σρι Λάνκα πρόεδρος: Παραιτείται ο Ρατζαπάκσα μετά την εξέγερση

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί στις 13 Ιουλίου μετά τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Mahinda Yapa Abeywardena, δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

NOW – Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital. pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εισβολή διαδηλωτών στην επίσημη κατοικία του Γουικρεμεσίνγκε, οι οποίοι ζητούσαν την παραίτησή του μετά από μήνες αναταραχών λόγω της οικονομικής κρίσης στη Σρι Λάνκα.

Νωρίτερα, το ιδιωτικό σπίτι του πρωθυπουργού, Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε, τυλίχθηκε στις φλόγες από τους διαδηλωτές λίγες ώρες αφότου είπε ότι θα παραιτηθεί.

Watch this because this is history in the making in Sri Lanka!

A history of ousting bad leaders

A history of leaderless protest

A history of nonviolent protest

A history of perseverance

A history of people power

9 July 2022, in Sri Lanka 🇱🇰 pic.twitter.com/f9KdLvbjTR

— Saad Hammadi (@saadhammadi) July 9, 2022