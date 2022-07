Παραίτηση Τζόνσον – Βρετανία: Στην “κούρσα” διαδοχής στραμμένα τα βλέμματα

«Τρέχουν» στο Συντηρητικό Κόμμα στη Βρετανία να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τον αντικαταστάτη του Μπόρις Τζόνσον. Η Επιτροπή του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία, η οποία καθορίζει τους εσωκομματικούς κανονισμούς και θα επιτηρήσει την διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον, θα περιορίσει σε δύο ονόματα τους υποψηφίους μέχρι τις 20 Ιουλίου, δήλωσε σήμερα ένα από τα μέλη της.

Η αποκαλούμενη “Επιτροπή 1922” θα ορίσει τους ακριβείς κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία την ερχόμενη εβδομάδα έπειτα από την παραίτηση του Τζόνσον στην οποία οδηγήθηκε ύστερα από πιέσεις του ίδιου του κόμματός του. Πολλοί βουλευτές ασκούν πιέσεις για την διενέργεια της εκλογής του διαδόχου του με συνοπτικές διαδικασίες. Τέσσερις Συντηρητικοί βουλευτές έχουν ήδη εκφράσει επισήμως την επιθυμία τους να τον διαδεχτούν, αλλά αναμένεται ότι περίπου άλλοι 12 θα θέσουν επίσης υποψηφιότητα.

I want to thank you, the British public, for the immense privilege of serving you as Prime Minister.

I want you to know that from now until my successor is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on.https://t.co/T4kJoxmZ8q pic.twitter.com/Hn4rDUV319

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022