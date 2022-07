Νότια Αυστραλία: Φώκια βρέθηκε 3 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα

Ένας αγρότης στη Νότια Αυστραλία ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη, όταν στη φάρμα του βρήκε ένα διόλου συνηθισμένο ζώο… Μια φώκια. Ο Τάι Κέιντεν (Ty Kayden) βρήκε το μωρό φώκια μέσα στο χωράφι του, όπου καλλιεργεί σιτάρι. Το παράξενο δεν είναι τόσο αυτό, αλλά το ότι ο χώρος που εντόπισε το μικρό θηλαστικό, βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, τη θάλασσα.

Ο αγρότης κλήθηκε από τον γείτονά του, ο οποίος είπε ότι είδε το ζώο στον δρόμο του, αλλά δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι πράγματι είδε σωστά. Και αυτό γιατί η πλησιέστερη αποικία φώκιας βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα πάνω από την ακτογραμμή. Αφού δεν μπόρεσαν να φέρουν κάποια ομάδα διάσωσης ζώων στην περιοχή, οι αγρότες αποφάσισαν να λάβουν μόνοι τους τα κατάλληλα μέτρα και να απελευθερώσουν εκείνοι το θηλαστικό στη θάλασσα.

FAR FROM HOME: Cowell farmer Ty Kayden found a BABY SEAL in his wheat crop this morning. The crop is about 3km’s from the ocean! Hear about it soon on the Country Hour @ABCRural @abcadelaide @abcnews pic.twitter.com/QyWhN2Di2y

— Rhett Burnie (@RhettBurnie) July 7, 2022