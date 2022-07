Δολοφόνος Σίνζο Άμπε: Με οδηγίες από το διαδίκτυο το όπλο του δράστη

Ο ύποπτος για την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, θα μπορούσε να έχει κατασκευάσει το αυτοσχέδιο όπλο του μέσα σε μια ή δύο ημέρες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτός είναι ο χρόνος που ενδεχομένως να χρειάστηκε ο δράστης, από τη στιγμή που προμηθεύτηκε τα άμεσης παράδοσης υλικά, όπως οι ξύλινοι ή μεταλλικοί σωλήνες.

Η φονική επίθεση εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού απέδειξε ότι η ένοπλη βία δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως ακόμη και σε μια χώρα όπου εξαιτίας των αυστηρών νόμων περί οπλοκατοχής είναι σχεδόν ανήκουστο πολίτες να αγοράζουν και να έχουν στην κατοχή τους όπλα. Έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, όπου πολίτες κατασκεύασαν παράνομα μόνοι τους όπλα στην Ιαπωνία. Αλλά, ακόμη και έτσι, το έγκλημα με όπλο είναι πολύ σπάνιο στη χώρα αυτή: τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν δέκα περιστατικά με πυροβολισμούς, έξι από τα οποία αφορούσαν συμμορίες κακοποιών, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν.

look at the shotty Shinzo Abe got dropped with. look at this jank-ass double-barrel pipe gun. dude got laid out by a high school science project pic.twitter.com/EG1gx3QH5n

«Η κατασκευή όπλων με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και η κατασκευή βομβών μπορούν σήμερα να γίνουν διαβάζοντας στο ίντερνετ από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου», λέει ο Μιτσούρου Φουκούντα, ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο Νιχόν, ο οποίος ειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων και την τρομοκρατία. «Μπορεί να γίνει μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες αφού κάποιος προμηθευτεί εξαρτήματα όπως σωλήνες», σημειώνει ο Φουκούντα, ο οποίος ανέλυσε τις φωτογραφίες από το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του Άμπε.

Από οπτικό υλικό φαίνεται ότι ο συλληφθείς για την δολοφονία κρατούσε μια συσκευή που είχε λαβή πιστολιού και απ΄ό,τι διακρίνεται δύο σωλήνες καλυμμένους με μαύρη μονωτική ταινία. «Ο καθένας με στοιχειώδη αντίληψη του πως λειτουργούν τα όπλα θα μπορούσε να το κατασκευάσει με τις λιγότερες δυνατές γνώσεις», εξηγεί ο ειδικός στα όπλα Τετσούγια Τσούντα και προσθέτει ότι ούτε μισή μέρα πιθανόν δεν χρειάστηκε η κατασκευή του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι ο ύποπτος είπε στις ανακριτικές αρχές ότι είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο οδηγίες για την κατασκευή όπλων και είχε παραγγείλει εξαρτήματα και μπαρούτι επίσης από το ίντερνετ. Το όπλο του δράστη είχε διαστάσεις 40 επί 20 εκατοστά και ήταν κατασκευασμένο από υλικά όπως μέταλλο και ξύλο, είπαν χθες στους δημοσιογράφους αξιωματούχοι από την αστυνομία της Νάρα, της πόλης όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Η αστυνομία μάλιστα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ακόμη και οι σφαίρες να ήταν αυτοσχέδιες αλλά λέει ότι το διερευνά ακόμη. Οι ερευνητές κατέσχεσαν πέντε αυτοσχέδια όπλα στο σπίτι του συλληφθέντα, έγραψε σήμερα η εφημερίδα Mainichi. Ο συλληφθείς για την δολοφονία του Άμπε είπε στους ερευνητές ότι κατασκεύασε όπλα με τρεις, πέντε και έξι μεταλλικούς σωλήνες πέραν εκείνου που χρησιμοποίησε για την επίθεση, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Το ζήτημα της παράνομης κατασκευής αυτοσχέδιων όπλων δεν περιορίζεται στην Ιαπωνία. Για παράδειγμα, αξιωματούχοι στην Ισπανία βρήκαν τον Απρίλιο του 2021 ένα αντίγραφο αυτόματου τουφεκιού και μικρότερα όπλα στη διάρκεια εφόδου σε ένα παράνομο εργοστάσιο που όπως προέκυψε κατασκεύαζε όπλα με τρισδιάστατο εκτυπωτή.

This is the homemade weapon used to assassinate former prime minister, Shinzo Abe, today in Japan. Japan has one of the lowest rates of gun violence in the world, rarely exceeding 10 gun-related deaths a year. pic.twitter.com/1f7r4GktcS

— WTF Facts (@mrwtffacts) July 8, 2022