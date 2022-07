Παγούρι Τζόκοβιτς: Γιατί έγινε viral έγινε η κίνηση του Σέρβου άσου του τένις

Viral έγινε η κίνηση του Σέρβου άσου του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα του στο Wimbledon όταν φάνηκε σαν… να εισπνέει το περιεχόμενο του παγουριού του! Ο κορυφαίος των ανδρών του τένις, προκάλεσε αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού η κάμερα «τον έπιασε» να καταναλώνει το περιεχόμενο του παγουριού του κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής πλευράς γηπέδου στον αγώνα του με τον Τιμ βαν Ριτχόβεν. Στο εν λόγω βίντεο, ο Σέρβος σταρ φάνηκε να παίρνει το «οκ» από την ομάδα υποστήριξής του που καθόταν δίπλα στο γήπεδο, πριν εισπνεύσει το περιεχόμενο του μπουκαλιού αντί να το πιει.

Σχολιάζοντας το σκηνικό ένας τουιτεράς έγραψε: «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι υπήρχε σε αυτό το μπουκάλι. Σίγουρα δεν ήταν υγρό και το περίεργο είναι ότι έκανε νόημα στον προπονητή του πριν το εισπνεύσει.» Σύμφωνα με την Telegraph, ο Σέρβος σταρ, 35 ετών, είναι ένας από τους πολλούς επαγγελματίες παίκτες που επιλέγουν να παίρνουν μη αναμεμειγμένα συμπληρώματα ενέργειας ή ισοτονική σκόνη κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα όφελος στο να το πάρεις στη μέση του αγώνα, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι, ισοτονικό», δήλωσε μια πηγή στο δημοσίευμα. «Πολλοί παίκτες έχουν αρχίσει να παίρνουν ισοτονική σκόνη πριν από την προπόνηση χωρίς νερό επειδή τους δίνει μια έξαψη. Φαντάζομαι πως είναι αηδιαστικό στο λαιμό. Είναι περίεργο, αλλά αυτό κάνουν» συμπλήρωσε η πηγή. Η ισοτονική σκόνη είναι εύπεπτη και αναπληρώνει γρήγορα τους υδατάνθρακες όταν τα επίπεδα ενέργειας πρέπει να παραμείνουν υψηλά κατά τη διάρκεια των έντονων και απαιτητικών αγώνων.

If he was going to dope, I’m sure on centre court, in front of the crowd, umpire, and countless millions watching on tv, is exactly where he’d do it 😂😂😂 https://t.co/S5nzyUsnb8

— Ross Davies (@rossdavies87) July 6, 2022