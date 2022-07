Υποψήφιοι πρωθυπουργοί – Βρετανία: Οι διάδοχοι του Μπόρις Τζόνσον

Ένας από τους πρώτους που εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Μπόρις Τζόνσον και υπέβαλε την παραίτησή του, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ανακοίνωσε και επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και κατ’επέκταση για την πρωθυπουργία. Ο 42χρονος πρώην υπουργός θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη θέση. Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση, όπως και ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, έπειτα από ένα νέο σκάνδαλο. Η παραίτησή τους προκάλεσε τσουνάμι αποχωρήσεων και ο Τζόνσον αναγκάστηκε τελικά να παραιτηθεί και ο ίδιος, χθες Πέμπτη.

«Κάποιος πρέπει να αδράξει αυτή τη στιγμή και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Για αυτό θα είμαι υποψήφιος για να γίνω ο επόμενος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός», ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο Σουνάκ. «Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα κρίνουν αν η επόμενη γενιά των Βρετανών θα έχει την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με εντιμότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα ή λέμε στον εαυτό μας παραμύθια που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα για λίγο αλλά θα αφήσουν τα παιδιά μας σε χειρότερη κατάσταση αύριο;» πρόσθεσε. Τα ονόματα των 11 υποψηφίων διαδόχων του Μπόρις Τζόνσον και οι πιθανότητες που έχει ο καθένας τους να πάρει τη θέση του, με βάση τις αποδόσεις που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022