Τζορτζ Φλόιντ – αστυνομικός: Στη φυλακή ο Ντέρεκ Σόβι

Σε κάθειρξη 20 ετών και 5 μηνών καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, που κρίθηκε ένοχος για καταπάτηση των δικαιωμάτων του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην αστυνομικός που πέρσι κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αφού γονάτισε στον λαιμό του επί 9 λεπτά, καταδικάστηκε σήμερα από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε κάθειρξη 20 ετών και 5 μηνών για καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων του θύματος, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να τον συλλάβει, τον Μάιο του 2020.

#BREAKING: Derek Chauvin has been sentenced to a further 21 years in prison for violating George Floyd’s civil rights when he pinned him to the pavement for 9 minutes and 29 seconds. #9News pic.twitter.com/S9OTJL2nFx

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 7, 2022