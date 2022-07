Κεραυνός χτυπά αυτοκίνητο: Συγκλονιστικό βίντεο

Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια οικογένεια από τη Φλόριντα, η οποία επιστρέφοντας σήμερα στο σπίτι της από διακοπές κατάφερε να καταγράψει έναν κεραυνό όσο πιο κοντά μπορούσε, χωρίς να πάθει τίποτα. Το βίντεο, που αναρτήθηκε από την «Whashington Post», έχει τραβηχτεί από το όχημα της Μισέλ Μέι Γουάλεν, με τον κεραυνό να χτυπάει το μπροστινό όχημα στο οποίο επέβαιναν ο σύζυγός της και τα παιδιά της.

Ο πατέρας και τα παιδιά βγήκαν σώοι από το αυτοκίνητο τους, καθώς το ημιφορτηγάκι μπορεί να «τηγανίστηκε», αλλά λειτούργησε ως «κλώβος Φαραντέι» (ένα περίβλημα που χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία), με το ηλεκτρικό φορτίο να περνάει από το μεταλλικό σώμα του οχήματος και να εξέρχεται από τα ελαστικά του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις περιπτώσεις των αεροπλάνων όταν τα χτυπάει κεραυνός.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτήρισαν το βίντεο ως την «πιο απίστευτη» κοντινή λήψη κεραυνών που τραβήχτηκε πότε.

While driving home near St. Petersburg, Fla. on Friday, Michaelle May Whalen captured a video of lightning striking a truck on the highway.

Meteorologists called the video capture the “most insane” and “most incredible” close-up lightning video ever. https://t.co/O3eFxB75EL pic.twitter.com/bczoj6J9QQ

— The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2022