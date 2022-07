Κάρλος Σαντάνα λιποθυμία: Κατέρρευσε στη σκηνή ο θρυλικός κιθαρίστας

Ο Κάρλος Σαντάνα κατέρρευσε στη σκηνή σε συναυλία του στο Μίσιγκαν χθες το βράδυ, τρομάζοντας τους οπαδούς του. Σε φωτογραφίες που μοιράστηκε το δίκτυο WJBK-TV, μέλη του ομάδας του και ιατρικό προσωπικό έσπευσαν στη σκηνή μετά την λιποθυμία του 74χρονου κιθαρίστα στη σκηνή του Pine Knob Music Theatre στο Κλάρκστον. Κάποιος μάλιστα, στη σκηνή φέρεται να ζήτησε από το κοινό να προσευχηθεί για τον θρυλικό κιθαρίστα, λόγω ενός «σοβαρού ιατρικού» προβλήματος. Στη συνέχεια, ο Κάρλος Σαντάνα μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο, χαιρετώντας τους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κιθαρίστα, ο Κάρλος Σαντάνα υπέφερε από θερμοπληξία και αφυδάτωση, αλλά ήταν «καλά» αργότερα το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ένιωσε ζαλάδα και κάθισε μπροστά από τα ντραμς προτού τελικά καταρρεύσει στη σκηνή.

Αργότερα πάντως, και ο ίδιος ο Κάρλος Σαντάνα ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. «Σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες προσευχές σας» έγραψε. «Απλά χαλαρώνω. Ξέχασα να φάω και να πιω νερό, οπότε αφυδατώθηκα και λιποθύμησα. Ευλογίες και θαύματα σε όλους σας».

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe

