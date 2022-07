Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε σε ζωντανή μετάδοση αντιπρόεδρος των Συντηρητικών

Ένας από τους αντιπροέδρους του Συντηρητικού κόμματος, ο Μπιμ Αφολάμι, παραιτήθηκε απόψε, σε ζωντανή μετάδοση στο TalkTV, αφού νωρίτερα παραιτήθηκαν δύο υπουργοί του Μπόρις Τζόνσον. Ο Αφολάμι ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος, αρμόδιος για τη Νεολαία. Νωρίτερα, λίγη ώρα αφότου ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε συγγνώμη για το νέο σκάνδαλο που πλήττει την κυβέρνησή του, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας.

Ο Αφολάμι είπε ότι ο πρωθυπουργός Τζόνσον δεν έχει πλέον την υποστήριξή του, αλλά ούτε του κόμματος και της χώρας, «και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθώ».

Για τη δική του θέση, είπε: «Πρέπει να παραιτηθώ, δεν μπορώ να υπηρετήσω υπό τον πρωθυπουργό».

BREAKING: Tory vice chair @BimAfolami has just resigned his position live on @TheNewsDesk. pic.twitter.com/ZJaXtvlW3A

— The News Desk (@TheNewsDesk) July 5, 2022