Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς: Η παρατήρηση και η απάντηση των 22 λέξεων

Σε συμβουλευτικά σχόλια που του έκανε ο πρωταθλητής Νόβακ Τζόκοβιτς σχετικά με τη συμπεριφορά του στο τελευταίο του παιχνίδι απάντησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Το τένις είναι ατομικό άθλημα. Κάποιοι αντίπαλοι μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε θυμό και οργή», δήλωσε ο Σέρβος αναφορικά με την επιλογή του Στέφανου Τσιτσιπά να ρίξει με δύναμη ένα μπαλάκι προς την εξέδρα όταν ο αντίπαλός του, Νικ Κύργιος, τον εξόργισε. «Όμως, κάθε φορά που έχω τέτοιες αντιδράσεις νιώθω άσχημα και απολογούμαι. Ελπίζω πως ο Τσιτσιπάς θα καταλάβει το λάθος του και θα απολογηθεί κι αυτός. Ήταν πολύ τυχερός. Θα μπορούσε να έχει χτυπήσει κάποιον και να έχει αποβληθεί», κατέληξε ο Τζόκοβιτς.

Με ανάρτησή του στο twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς απαντά σήμερα στις δηλώσεις Τζόκοβιτς αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα του Ελληνοαυστραλού αντιπάλου του. «Η δυνατότητα και η επιθυμία μου να αναγνωρίσω πως είχα άδικο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το χαρακτήρα του ατόμου με το οποίο διαφωνώ», έγραψε στον λογαριασμό του. Η σχέση των δύο παικτών μετά τη συνάντησή τους στο τουρνουά του Γουίμπλετον έχει φτάσει στα χειρότερά της. Η κόντρα ξεκίνησε μέσα στο ματς, όταν ο Κύργιος φώναξε στον Έλληνα «είσαι ντροπή» και τον περιφρόνησε με ένα σερβίς κάτω από τα πόδια και τον Έλληνα να φωνάζει προς τον διαιτητή και να ρίχνει βολές στοχεύοντας απευθείας τον αντίπαλό του. Συνεχίστηκε όμως και εκτός τερέν με οξείες δηλώσεις των δύο αθλητών.

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 6, 2022