Απρόοπτα σε γάμους: Έβαλε φωτιά στο πάρτυ… στην κυριολεξία

Όταν λέμε «έβαλε… φωτιά στο πάρτι» εννοούμε συνήθως τον τύπο που ξεσηκώνει τους πάντες. Ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου περιστατικού όμως, πήρε κάπως πιο σοβαρά τον ρόλο του και έβαλε κυριολεκτικά φωτιά σε μία γαμήλια γιορτή. Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που έχει γίνει viral και έχει συγκεντρώσει πάνω από 9,5 εκατομμύρια προβολές, ο συγκεκριμένος κύριος έχει αρχίσει να χορεύει το «Ι’m too sexy», κρατώντας βεγγαλικά στο χέρι του.

Πάνω στον χορό του όμως, δεν αντιλαμβάνεται ότι ενώ περνάει δίπλα από ένα βαρέλι με ξερά φυτά, τους βάζει κατά λάθος φωτιά, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ακούγονται κραυγές και να του φωνάζουν. Εκείνος στην αρχή δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και συνεχίζει να χορεύει μέχρι που το κάνουν νοήματα. Στη συνέχεια, κι αφού βλέπει τη φωτιά, χαλαρός και χωρίς να χάνει το κέφι του ή να σταματήσει τις χορευτικές φιγούρες του, σβήνει την φωτιά με τα χέρια του και πατώντας της με τα πόδια του. Μόλις τα καταφέρνει, συνεχίζει να χορεύει χαμογελαστός μπροστά στα μάτια των έντρομων καλεσμένων που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που είδαν.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa

— Thomas (@ThomasMightSnap) July 2, 2022