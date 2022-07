Αντέλ συναυλία: Πώς άφησε με το στόμα ανοιχτό μια μικρή θαυμάστρια

Η Αντέλ άφησε με το στόμα ανοιχτό μία νεαρή θαυμάστριά της, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο BST Hyde Park, καθώς της χάρισε όχι μόνο ένα μπλουζάκι, αλλά της άφησε και μετρητά. Η 34χρονη ποπ σταρ, έριξε το δώρο στο πλήθος, μέσα από ένα φορητό κανόνι, και εκείνο κατευθύνθηκε στην θαυμάστρια, η οποία έμεινε έκπληκτη. Το κοριτσάκι, που καθόταν στους ώμους του πατέρα της, ξέσπασε σε κλάματα αφού το πολύτιμο για εκείνη δώρο, προσγειώθηκε μπροστά της. Μιλώντας στους 65.000 θεατές της συναυλίας με τα μάτια της στραμμένα στο νεαρό κορίτσι, η Adele είπε: «Είναι στους ώμους του μπαμπά της στην πράσινη κορυφή».

The face on this 11-year-old Adele fan as she receives a signed t-shirt at tonight’s concert in Hyde Park #adeleBST pic.twitter.com/b7UAHK9geO — Mark Lobel (@marklobel) July 2, 2022

Στη συνέχεια η διάσημη τραγουδίστρια είπε τους θαυμαστές της: «Να είστε σωστοί ενήλικες. Αν σας πλησιάζει να της δώσετε το δώρο» και ζήτησε από το κορίτσι, να κρατήσει ψηλά το μπλουζάκι και τα χρήματα, και να της τα κουνήσει. Η νεαρή κοπέλα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, βλέποντας το είδωλό της να της λέει: «Πήγαινε να αγοράσεις κάτι ωραίο για σένα αγάπη μου». Μάλιστα ύστερα, η Αντέλ προχώρησε εκ νέου στη ρίψη περισσότερων δώρων προς το πλήθος.