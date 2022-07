Χάμστερ στη στρατόσφαιρα: Το τρωκτικό επέστρεψε στη Γη σώο και αβλαβές

Ένα χάμστερ που ταξίδεψε στην στρατόσφαιρα με ένα ιπτάμενο μπαλόνι, επέστρεψε στη γη σώο και αβλαβές, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικά ταξίδια… στο διάστημα! Αυτό το παράδοξο ταξίδι αποτελεί πείραμα της εταιρείας Iwatani Giken, μιας ιαπωνικής εταιρείας που επιχειρεί ταξίδια στην στρατόσφαιρα. Σύμφωνα με την Iwatani Giken, το χάμστερ τοποθετήθηκε σε μια καμπίνα ύψους 60 εκατοστών και διαμέτρου 50 εκατοστών, με την ίδια ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία που απολαμβάνει και στην επιφάνεια της γης. Το χαμστεράκι έφτασε σε μέγιστο ύψος 14 μιλίων (23 χλμ) πριν επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Είναι καλά στην υγεία του αφού ανασύρθηκε με ασφάλεια από τη θάλασσα, στα ανοιχτά του νησιού Miyako της Ιαπωνίας.

1. A hamster has safely returned to Earth, after it was launched into the stratosphere on a flying balloon.

The balloon was launched from a city in Okinawa by Japanese company Iwatani Giken.

The company said the hamster could be seen comfortably snoozing during its journey. pic.twitter.com/HLpgjFzOvk

— BFM News (@NewsBFM) June 24, 2022