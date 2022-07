Ρόνι Κόλεμαν σήμερα: Η ιστορία του «μεγαλύτερου bodybuilder» όλων των εποχών

Η ιστορία του «μεγαλύτερου bodybuilder που υπήρξε ποτέ» του οποίου η δύναμη «δεν ήταν ανθρώπινη», συγκλονίζει. Ο Ronnie “The King” Coleman χαρακτηρίστηκε ως το πρόσωπο που επαναπροσδιόρισε το άθλημα, καθώς έγινε είδωλο της γυμναστικής, αλλά η εμμονή του και οι χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν τον έχουν πλέον αφήσει με τρομερούς πόνους και σε αναπηρικό καροτσάκι. Ωστόσο, παρά την εξαντλητική καριέρα που τον άφησε να περπατάει με δυσκολία, ο Ronnie λέει σε ντοκιμαντέρ που προβάλλει το Netflix, πώς δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Προηγουμένως, ο Ronnie κατείχε τον τίτλο του Mr Olympia για οκτώ συνεχόμενα χρόνια από το 1998 και η δύναμή του «δεν ήταν ανθρώπινη», σύμφωνα με τον συναθλητή του Kevin Levrone.

