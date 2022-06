Σκότωσε για μια μαγιονέζα: Αδιανόητο περιστατικό στην Ατλάντα

Επίθεση κατά υπαλλήλων καταστήματος εστίασης στην Ατλάντα των ΗΠΑ ύστερα από διαφωνία σχετικά με το σάντουιτς που σερβιρίστηκε, εξαπέλυσε πελάτης. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να χάσει τη ζωή της μία υπάλληλος και μία δεύτερη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το CNN, όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία εκλήθη στο εστιατόριο περί τις 18:30 της Κυριακής αφότου ο 36χρονος πελάτης εξαπέλυσε επίθεση κατά δύο υπαλλήλων.

«Ήταν ένα τραγικό γεγονός, που δεν χρειαζόταν να γίνει» είπε ο αναπληρωτής επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ο ύποπτος μπήκε στο εστιατόριο για να παραγγείλει ένα σάντουιτς και κάτι πήγε λάθος και εκνευρίστηκε τόσο που αποφάσισε να ξεσπάσει στους δύο υπαλλήλους». Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο λόγος του εκνευρισμού είναι ότι είχαν βάλει πολλή μαγιονέζα. Ο 36χρονος δράστης συνελήφθη, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

A customer shot and killed a Subway employee in Atlanta after an argument about too much mayo on a sandwich, police say pic.twitter.com/yaboqbNULT

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) June 27, 2022