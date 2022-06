Κένταλ Τζένερ Instagram: Χώρισε και τα πέταξε όλα

Χωρίς σύντροφο, χωρίς ρούχα. Η Κένταλ Τζένερ τα πέταξε όλα στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας ηλιοθεραπεία εντελώς γυμνή λίγες μέρες μετά τον χωρισμό της από τον Ντέβιν Μπούκερ. Το 26χρονο σούπερ μόντελ φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη μπρούμυτα σε μια ξαπλώστρα, φορώντας μόνο ένα πράσινο καπέλο του μπέιζμπολ. Ένα στρινγκ μπικίνι ήταν πεταμένο δίπλα της, μαζί με ένα μπουκάλι νερό, καθώς ασχολούνταν με το κινητό της. Στην ίδια ανάρτηση ανέβασε επίσης φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να κάνει ιππασία, να απολαμβάνει ένα πιάτο σούσι και το ηλιοβασίλεμα.

We are going to miss these two 💔Kendall Jenner and Devin Booker have broken up… pic.twitter.com/d34lK8pmC3

— Best Vision TV (@Bestvisiontv) June 22, 2022