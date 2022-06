Μπαρτσελόνα χρυσή φανέλα: Η νέα εμφάνιση των Καταλανών

Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε στον κόσμο τις εκτός έδρας εμφανίσεις της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι οποίες είναι χρυσές. “Τώρα είναι η στιγμή για να αγοράσεις χρυσό”, είναι το μότο που χρησιμοποίησαν οι Καταλανοί για να διαφημίσουν τη δεύτερη εμφάνιση της ομάδας μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Twitter, με την εκτός έδρας εμφάνιση να είναι εμπνευσμένη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, από τους οποίους συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια.

Στα μανίκια αλλά και στις κάλτσες υπάρχουν τα χρώματα των πέντε ολυμπιακών κύκλων, ενώ στις φανέλες είναι τυπωμένος ένας χάρτης της πόλης της Βαρκελώνης. Όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει την νέα φανέλα στο επίσημο κατάστημα της Μπαρτσελόνα, με τις τιμές να είναι για την απλή έκδοση 90 ευρώ ενώ για την special να είναι στα 145 ευρώ. Τον ρόλο παρουσισαστή είχαν οι οι Πέδρι και Αραούχο και δύο αθλήτριες από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, για την νέα εμφάνιση των Μπλαουγκράνα.

Now is the time to buy gold.

