Κίεβο επίθεση: Η στιγμή που κορίτσι ανασύρεται ζωντανό από τα χαλάσματα

Εικοσιπέντε άνθρωποι απομακρύνθηκαν και τέσσερις νοσηλεύονται ύστερα από την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στο Κίεβο.

Όπως αναφέρει στο telegram o Δήμαρχος του Κιέβου Βίταλι Κλίτσκο, από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αστική ζώνη του Κιέβου με πυραύλους, τραυματίστηκε ένα κορίτσι 7 χρονών και 3 ενήλικες ενώ ένα εννιαόροφο κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022