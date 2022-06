Δολοφονία Γκάμπι Πετίτο: Στο φως το σημειωματάριο του συντρόφου της

Στο σημειωματάριο που άφησε πίσω του, ο Μπράιαν Λόντρι παραδεχόταν ότι είχε δολοφονήσει την αρραβωνιστικιά του, Γκάμπι Πετίτο, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να την λυτρώσει από τον πόνο, μετά τον τραυματισμό της. Το FBI είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι στο σημειωματάριο που βρέθηκε κοντά στη σορό του, ο Λόντρι ομολογούσε τη δολοφονία της 22χρονης, η εξαφάνιση της οποίας απασχόλησε την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ για μέρες, μέχρι να βρεθεί το άψυχο σώμα της.

Τώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Λόντρι έδωσε στη δημοσιότητας οχτώ σελίδες από το σημειωματάριο που βρήκαν οι αρχές όταν τον εντόπισαν νεκρό, τον Οκτώβριο του 2021. Σε μία από τις σελίδες ο 23χρονος έγραφε ότι η Πετίτο είχε τραυματιστεί και πως προσπαθούσε να τη βοηθήσει.

«Δεν ξέρω την έκταση των τραυμάτων της Γκάμπι, μόνο ότι πονούσε υπερβολικά. Έβαλα τέλος στη ζωή της, πίστευα ότι αυτό ήταν φιλεύσπλαχνο, αυτό ήταν που ήθελε, αλλά βλέπω τώρα όλα τα λάθη που έκανα. Πανικοβλήθηκα. Ήμουν σε σοκ. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισα, πήρα τον πόνο της, ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω χωρίς εκείνη», έγραψε.

Ο θάνατος της Πετίτο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, επήλθε από στραγγαλισμό και χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία. «Ζητώ συγγνώμη από όποιον θα επηρεάσει αυτό. Η Γκάμπι ήταν η αγάπη της ζωής μου, αλλά ξέρω ότι την λάτρευαν πολλοί. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά της, γιατί τους αγαπώ», έγραψε σε άλλη σελίδα ο Λόντρι.

