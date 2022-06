Πατριάρχης Μόσχας ατύχημα: Έπεσε την ώρα της λειτουργίας

Ένα ατύχημα είχε ο Πατριάρχης της Μόσχας, Κύριλλος, την ώρα της λειτουργίας.

Ο ίδιος γλίστρησε και έπεσε στην προσπάθειά του να κατέβει από το βάθρο. Λίγο νωρίτερα ράντιζε με αγιασμό τους πιστούς.

Ο κόσμος που στεκόταν δίπλα του, επίσκοποι και πιστοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Αν και δεν υπήρξε – επίσημα ή ανεπίσημα – κάποια ενημέρωση από το Πατριαρχείο της Μόσχας, ο Πατριάρχης Κύριλλος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί από την πτώση.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 25, 2022