Όσλο – πυροβολισμοί σε γκέι μπαρ: Τρομοκρατική η επίθεση, ποιος είναι ο δραστης

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για την χθεσινή επίθεση με δύο νεκρούς και 21 τραυματίες στο Όσλο, θεωρείται ότι είναι ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής που έπασχε από ψυχική νόσο, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μυστικών πληροφοριών της Νορβηγίας, η PST. Ο ύποπτος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από δύο νυχτερινά κέντρα, το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, στο κέντρο του Όσλο, είναι ένας 42χρονος Νορβηγός ιρανικής καταγωγής, διευκρίνισε αξιωματούχος της αστυνομίας της νορβηγικής πρωτεύουσας. Το όνομά του δεν δημοσιοποιήθηκε, ενώ ήταν γνωστός στις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών από το 2015, που είναι επίσης επιφορτισμένες με θέματα αντιτρομοκρατίας, πρόσθεσε η PST.

Iranian Muslim murders two & injures ten in Gay nightclub in Oslo pic.twitter.com/IbbpmP94Ju

Είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για μικροαδικήματα, όπως το ότι έφερε μαχαίρι ή ακόμη είχε καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ως «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση. Η επίθεση σημειώθηκε έξω από την παμπ Per på hjørnet, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι, και στη συνέχεια μπροστά από το παρακείμενο γκέι κλαμπ London Pub, στο κέντρο της νορβηγικής πρωτεύουσας που ήταν γεμάτο κόσμο τη ζεστή αυτή νύχτα του καλοκαιριού.

Breaking: Police confirm that 2 people are dead, multiple injured, following a shooting at a gay bar in Oslo, Norway. pic.twitter.com/vldkFE5h9H

