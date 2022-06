Αμβλώσεις ΗΠΑ: Μια “βόμβα” στα θεμέλια της φιλελεύθερης δημοκρατίας

To Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε χθες ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, ανατρέποντας την απόφαση -ορόσημο Roe κατά Wade πριν από σχεδόν 50 χρόνια. Πρόκειται για μια σπάνια ανατροπή της πάγιας νομοθεσίας που θα προκαλέσει ένα τεράστιο ρήγμα στα αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Αμερική. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε την απόφαση «τραγικό λάθος» και τους Ρεπουμπλικανούς που την πανηγυρίζουν «λάθος, ακραίοι και εκτός πραγματικότητας».

It’s been a long, rough day. I’m emotionally exhausted. I’ve said it once, and I’ll say it again. This country hates women. It makes me weep.

I went digging through my photos and found these taken at an abortion ban protest in 2019… #RoeVWade pic.twitter.com/okge2PgoHz

