Μπάιντεν σκονάκι: Νέα γκάφα από τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε κατά λάθος ένα σκονάκι με βασικές εντολές για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε κατά λάθος στους φωτογράφους τη λίστα με τις οδηγίες που έγραφαν «Κάτσε στη θέση ΣΟΥ», «ΕΣΥ κάνεις σύντομα σχόλια» και «ΕΣΥ φεύγεις». Επίσης, το χαρτί που κρατούσε ο 79χρονος «πλανητάρχης» τον καθοδηγούσε να μιλήσει σε συγκεκριμένους παρευρισκόμενους, να τους κάνει ερωτήσεις και να τους ευχαριστήσει πριν φύγει. Όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν είναι η πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός «πιάνει» τον Μπάιντεν με σκονάκι, αφού νωρίτερα αυτή τη χρονιά είχε εντοπιστεί με έτοιμες απαντήσεις για τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας για την Ουκρανία.

It’s not normal to have to tell a grown man, YOU take YOUR seat. 🙈 pic.twitter.com/gAYilldkrZ

Το περιστατικό της Πέμπτης ήταν το τελευταίο σε μια σειρά από γκάφες του Μπάιντεν το τελευταίο διάστημα, από την πτώση του με ποδήλατο την περασμένη εβδομάδα, μέχρι λόγια που δε θα έπρεπε να πει δημόσια. Τα γεγονότα αυτά έχουν πυροδοτήσει μεγάλες ανησυχίες για την υγεία και τη νοητική ικανότητα του προέδρου καθώς πλησιάζει τα 80, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος απέρριψε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του.

Την Πέμπτη, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με στελέχη της αιολικής βιομηχανίας στην αίθουσα Ρούσβελτ στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν αποκάλυψε το «σχέδιο οκτώ σημείων» για το πώς να συμπεριφέρεται στους φωτογράφους. Αντί να αναφέρεται ονομαστικά στον «Πρόεδρο», όποιος πληκτρολόγησε το σημείωμα είχε ξεκάθαρα την πρόθεση να απευθυνθεί αποκλειστικά σε εκείνον. Αντ’ αυτού, λοιπόν, αναφερόταν στον Μπάιντεν ως «ΕΣΥ», με έντονα, κεφαλαία γράμματα.

A shocking look at how really stupid Joe Biden is. Look at the detailed instructions his staff has to give him even for the simplest stuff: pic.twitter.com/9L4vvJU9it

Οι λεπτομερείς οδηγίες είχαν τον τίτλο «Offshore Wind Drop-By Sequence of Events» (Ακολουθία γεγονότων για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της αιολικής βιομηχανίας) και έλεγαν στον Μπάιντεν να «μπει στην αίθουσα του Ρούσβελτ και να πει ένα γεια στους συμμετέχοντες». Στο χαρτί έγραφε επίσης: «ΕΣΥ κάθισε στη θέση ΣΟΥ», «ΕΣΥ κάνε σύντομα σχόλια (2 λεπτά)», «ΕΣΥ απεύθυνε στη Liz Shuler, πρόεδρο της AFL-CIO, μια ερώτηση», «ΕΣΥ ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες» και «ΕΣΥ αποχώρησε». Η συνάντηση κύλησε χωρίς περαιτέρω επεισόδια, αλλά στη συνέχεια οι φωτογράφοι με τα… μάτια αετού συνειδητοποίησαν γρήγορα τι είχε αποκαλύψει ο Πρόεδρος.

Next time someone tries to tell you Joe Biden isn’t a geriatric nursing home patient trapped in the White House, show them this.

He needs a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat”.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq

