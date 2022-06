Βραχιόλι κορονοϊός: Η τεχνολογία που ανιχνεύει τον Covid πριν τα συμπτώματα

Ένα «έξυπνο» βραχιολάκι με αισθητήρα και τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανιχνεύσει τον κορονοϊό πριν από τα συμπτώματα. Συγκεκριμένα, μια ηλεκτρονική συσκευή με αισθητήρα που φοριέται στον καρπό του χεριού σαν βραχιολάκι, μπορεί -με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης- να «πιάσει» την Covid-19 προτού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, βοηθώντας έτσι στην έγκαιρη προειδοποίηση του ασθενούς και παράλληλα αποτρέποντας την μετάδοση του κορονοϊού.

Η συσκευή ανήκει στη συνεχώς διευρυνόμενη κατηγορία ηλεκτρονικών συσκευών (wearable health trackers) που φοριούνται στο σώμα και μπορούν μέσω αισθητήρων να παρακολουθήσουν διάφορες λειτουργίες και αλλαγές στο σώμα, όπως τη θερμοκρασία, τους παλμούς της καρδιάς, την αναπνοή κ.α. Η νέα μελέτη δείχνει ότι τέτοια δεδομένα, σε συνδυασμό με κατάλληλο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης), μπορούν να αποκαλύψουν τη λοίμωξη Covid-19 πριν αυτή γίνει αισθητή μέσω συμπτωμάτων.

Οι ερευνητές διαφόρων πανεπιστημίων (Βασιλείας στην Ελβετία, ΜακΜάστερ στον Καναδά, Κολλέγιο Imperial στο Λονδίνο), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Open», σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», ανέφεραν ότι «η τεχνολογία των αισθητήρων που φοριούνται μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση της Covid-19 στη διάρκεια της προσυμπτωματικής περιόδου».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το βραχιολάκι Ava που έχει αναπτυχθεί για τη μελέτη της γονιμότητας, δείχνοντας την ευνοϊκότερη ώρα για τη σύλληψη μωρού. Παρακολουθεί μια σειρά από φυσιολογικούς δείκτες (ρυθμό αναπνοής, καρδιάς, θερμοκρασία δέρματος, ροή αίματος κ.α.). Η δοκιμή του, στην περίπτωση της Covid-19, έγινε στο Λιχτενστάιν σε 1.163 ανθρώπους έως 51 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να φοράνε τη συσκευή τα βράδια.

Στη συνέχεια τα βραχιολάκια συγχρονίστηκαν με μια εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, στην οποία οι συμμετέχοντες κατέγραφαν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδείξεις του Ava, όπως κατανάλωση αλκοόλ, χρήση φαρμάκων κλπ. Ακόμη, όλοι έκαναν τακτικά τεστ αντισωμάτων Covid-19 ή μοριακό τεστ. Τελικά, η νόσος Covid-19 επιβεβαιώθηκε σε 127 άτομα.

Διαπιστώθηκε ότι χάρη στον συνδυασμό των δεδομένων από το βραχιολάκι και στην ανάλυση τους από αλγόριθμο υπολογιστή, εντοπίστηκαν σωστά και έγκαιρα οι δύο στους τρεις (68%) που είχαν μολυνθεί με κορονοϊό, περίπου δύο μέρες πριν την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Συνήθως τα τυπικά συμπτώματα Covid-19 κάνουν μερικές μέρες μετά τη λοίμωξη για να εμφανιστούν, στη διάρκεια των οποίων ο ανυποψίαστος φορέας μπορεί να μολύνει άλλους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, «η τεχνολογία φορητών αισθητήρων είναι μια εύχρηστη και χαμηλού κόστους μέθοδος που μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να παρακολουθούν την υγεία τους στη διάρκεια μιας πανδημίας. Η έρευνα δείχνει πώς αυτές οι συσκευές, σε συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να διευρύνουν τα όρια της εξατομικευμένης ιατρικής και να ανιχνεύσουν ασθένειες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα μετάδοσης μέσα στις κοινότητες». Ήδη η νέα τεχνολογία δοκιμάζεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα περίπου 20.000 ανθρώπων στην Ολλανδία και τα αποτελέσματα αναμένονται αργότερα φέτος.

