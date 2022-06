Το κατσίκι με τα τεράστια αυτιά: Ο Σίμπα «φιλοδοξεί» να μπει στο ρεκόρ Γκίνες

Ένα νεογέννητο κατσικάκι θα μπορούσε να καταχωρηθεί στα ρεκόρ Γκίνες αφού γεννήθηκε με ασυνήθιστα μακριά αυτιά που φτάνουν περίπου τα 48 εκατοστά. Ο λόγος για τον Σίμπα, ένα κατσίκι που γεννήθηκε πριν μερικές ημέρες στο Καράτσι του Πακιστάν και έχει ήδη γίνει τοπική διασημότητα. Το αξιολάτρευτο κατσικάκι είναι περίπου δύο εβδομάδων και έχει ήδη τόσο μεγάλα αυτιά που τα σέρνει στο πάτωμα καθώς περπατάει.

Simba has the longest ears of any goat in the world, at 46cm, Karachi, Pakistan

Photograph: Anadolu Agency/Getty Images pic.twitter.com/2E9Ahgmkem

— Gordon Burton Hill (@QueeredR) June 19, 2022