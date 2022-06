Ντέμι Μουρ σχέση: Αυτός είναι ο σύντροφός της – Πρώτη φωτογραφία στο Instagram

Η Ντέμι Μουρ με τον Daniel Humm «επισημοποίησαν» την σχέση τους στα social media, επιβεβαιώνοντας την έντονη φημολογία πως είναι ζευγάρι από καιρό. Η 59χρονη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με τον νέο της σύντροφο, τον οποίο έκανε tag στην πρώτη εικόνα μιας σειρά φωτογραφιών, που δείχνει τις σκιές τους στο έδαφος ενώ κρατιούνται από το χέρι. Στη δεύτερη λήψη, ποζάρουν αγκαλιασμένοι με την Ντέμι Μουρ να ακουμπά στον ώμο του, ενώ ο Ελβετός σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, την φιλά τρυφερά στο μέτωπο.

Η τρίτη εικόνα τους δείχνει ξανά μαζί να ποζάρουν στο γρασίδι με την «βασίλισσα», δηλαδή το σκυλάκι της ηθοποιού, Pilaf, που συνόδευε το ζευγάρι και στον τελικό του French Open, όπως φαίνεται σε διαφορετική σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε την επόμενη μέρα και βρίσκονται στις κερκίδες. Ο Daniel Humm, που είναι 46 ετών, αναδημοσίευσε την πρώτη ανάρτηση της Ντέμι Μουρ, στον δικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν μιλήσει δημοσίως για την σχέση του, φήμες θέλουν να ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εντοπίστηκαν να κάθονται στην πρώτη σειρά στην επίδειξη μόδας Fall/Winter 2022 της Chloé, για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μαζί με την Μαρία Σαράποβα. Γνωστός για το πολυτελές εστιατόριο Eleven Madison Park στο Μανχάταν, ο Daniel Humm άνοιξε επίσης το εστιατόριο NoMad στα ομώνυμα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, καθώς και το Davies and Brook στο Claridge’s στο Λονδίνο, ενώ έχει γράψει και πολλά βιβλία μαγειρικής.

Ήταν επίσης συνιδρυτής του Rethink Food το 2017, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο την δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 2020, σέρβιραν περίπου 3.000 γεύματα την ημέρα σε κοινότητες σε όλη τη Νέα Υόρκη.

Η Ντέμι Μουρ ήταν παντρεμένη με τον Άστον Κούτσερ από το 2005 έως το 2013. Πριν από αυτό, ήταν παντρεμένη με τον Μπρους Γουίλις από το 1987 έως το 2000, και απέκτησαν μαζί τρεις κόρες- την Rumer, 33 ετών, την Scout, 30 ετών, και την Tallulah, 28 ετών.

Ο πρώτος της γάμος, από το 1980 έως το 1985, ήταν με τον μουσικό Freddy Moore, το επώνυμο του οποίου πήρε ως καλλιτεχνικό της όνομα. Μιλώντας το 2020 για τους τρεις γάμους της, στην εκπομπή The Jess Cagle Show, είχε πει: «Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία, χωρίς να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πραγματικά μια διαδικασία να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, να αποδέχεσαι αυτό που είσαι όπως ακριβώς είσαι».

A troubling relapse, a shocking miscarriage, and a whirlwind romance with someone young enough to be their brother– Demi Moore's daughters gave a candid look at her relationship with ex Ashton Kutcher. https://t.co/GkEtefjd6V pic.twitter.com/6Q5Vnr9Pwz

— E! News (@enews) November 5, 2019