Σάκκαρη Βερολίνο: Εκτός τελικού η Μαρία

Εκτός τελικού στο Berlin Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αν και προηγήθηκε στα σετ και έσβησε 2 ματς πόιντ ηττήθηκε μετά από μάχη 3 ωρών με 6-7 (6), 6-4, 6-4 από την Μπελίντα Μπέντσιτς στον ημιτελικό και έτσι η Ελβετίδα θα διεκδικήσει για 2η συνεχόμενη χρονιά τη κούπα. Η Μαρία Σάκκαρη έσβησε 15 μπρέικ πόιντ (4/19) ενώ είχε 2/8. Είχε όμως 8 διπλά σφάλματα και μόλις 64% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς (έναντι 72). Η χρυσή Ολυμπιονίκης Μπελίντα Μπέντσιτς θα παίξει στον τελικό της Κυριακής με την Ζαμπέρ ή την Γκάουφ. Πλέον η Ελληνίδα στρέφει το ενδιαφέρον της στο Wimbledon.

Leaving it ALL out on the court 💜 A high quality encounter goes the way of 🇨🇭 @BelindaBencic who will now vie for her 2nd grass court title 🏆#bett1open pic.twitter.com/9q7gpjkGka — wta (@WTA) June 18, 2022

Νικήτρια στο τάι μπρέικ

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε φανταστικά το παιχνίδι φτάνοντας σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και με την πρώτη ευκαιρία πέτυχε μπρέικ (2-0). Η Ελβετίδα απαντά με τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Ελληνίδα έσβησε και τις τρεις ευκαιρίες! Έσβησε και τις άλλες τρεις αλλά η Μπέντσιτς με την 7η ευκαιρία της πήρε πίσω το μπρέικ και μείωσε σε 2-1.

Η Μπέντσιτς προηγήθηκε με 3-2 με 2ο μπρέικ αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω για το 3-3. Η Ελληνίδα έσβησε νέο μπρέικ πόιντ και πήρε ξανά κεφάλι με 4-3!

Ακολουθούν δύο love service game με την Σάκκαρη να φτάνει στο 5-4. Η Μπέντσιτς ισοφάρισε εύκολα σε 5-5 και η Σάκκαρη έσβησε μπρέικ πόιντ για το 6-5.

With a *little* help from the net 🥴 🇬🇷 @mariasakkari picks up the first set 7-6(6) against Bencic in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/aUAdR8OIo7 — wta (@WTA) June 18, 2022

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα η Ελβετίδα οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Η Σάκκαρη πέτυχε μίνι μπρέικ (2-1) και εκμεταλλεύτηκε τα 2 σερβίς της για το 4-1.

Με διπλό σφάλμα της Σάκκαρη η Μπέντσιτς πήρε πίσω το μίνι μπρέικ (5-4) και έφτασε σε σετ πόιντ. Η Σάκκαρη το έσβησε (6-6) και έφτασε εκείνη σε σετ πόιντ.

Η Σάκκαρη έκλεισε μετά από 1.03 το σετ με 7-6 (6). Η Ελληνίδα έσβησε 9 μπρέικ πόιντ (2/11) της Ελβετίδας!

Ισοφάριση

Το 2ο σετ άρχισε με διπλό μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη αλλά η Μπέντσιτς τα έσβησε για να προηγηθεί με 1-0. Η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 2-2 και σε 4-4. Με love service game η Μπελίντα έφτασε στο 5-4 και είχε σετ πόιντ στο 10 γκέιμ.

Η Ελληνίδα το έσβησε αλλά με διπλό της σφάλμα έδωσε άλλο ένα σετ πόιντ στην αντίπαλο της. Το έσβησε και το 2ο αλλά και το 3ο με άσο η Σάκκαρη! Αντιμετώπισε και 4ο σετ πόιντ και είχε την ίδια κατάληξη!

Η Μπέντσιτς επιμένει και κλείνει το σετ με μπρέικ (6-4).

Λύγισε στο φινάλε

Στο 3ο σετ η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 1-1 αλλά η Μπέντσιτς με το σερβίς της έφτασε πρώτη στο 2-1. Με σπουδαίο πέρασμα η Ελληνίδα ισοφαρίζει σε 2-2 και έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Τα έσβησε η Μπέντσιτς όπως και το 3ο και προηγήθηκε με 3-2. Η Σάκκαρη έκλεισε με άσο (3-3) και είχε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Η Μπέντσιτς το έσβησε για το 4-3 και έφτασε στη συνέχεια στο 5-4.

Η Μπέντσιτς είχε διπλό ματς πόιντ στο 10 γκέιμ αλλά θα τα σβήσει και τα 2 η Σάκκαρη! Με το 3ο όμως κέρδισε το παιχνίδι.