Μπασκετμπολίστας σώζει διαιτητή: Τρόμος στο παρκέ εν ώρα αγώνα

Ήρωας σε ένα βράδυ έγινε στις ΗΠΑ ο Μάιλς Κόουπλαντ. Ο έμπειρος μπασκετμπολίστας που είναι πυροσβέστης στο επάγγελμα αγωνίζεται στους Toledo Glass City στην The Basketball League, μία μικρή λίγκα των ΗΠΑ, με παίκτες που είναι κατά το ήμισυ επαγγελματίες. Ο Μάιλς σχόλασε και έτρεξε για να παίξει μπάσκετ στην ομάδα του. Κατά την ώρα του αγώνα όμως ο διαιτητής, ονόματι Τζον Σκάλι, έπεσε στο έδαφος χωρίς σφυγμό. Χωρίς να το σκεφτεί ο Μάιλς έτρεξε κοντά του και κατάλαβε ότι δεν έχει σφυγμό.

Του έκανε ΚΑΡΠΑ και τον έσωσε. Ο διαιτητής είχε πρόβλημα στην καρδιά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υποβληθεί σε επέμβαση. «Έτρεξα κοντά του, έλεγξα αν ήταν καλά, έλεγξα τον σφυγμό του και την αναπνοή του και δεν ένιωσα τίποτα, οπότε ξεκίνησα αμέσως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση», είπε ο Κόπλαντ στον τηλεοπτικό σταθμό WTOL του Τολέδο. Εν συνεχεία εξήγησε: «Έδρασα ενστικτωδώς. Μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα άλλαξα τσιπάκι στο μυαλό μου, ειδικά από τη στιγμή που παίζαμε μπάσκετ. Αλλά όντας πυροσβέστης, δεν είσαι ποτέ εκτός δουλειάς ουσιαστικά. Πρέπει να προσέχεις τους πάντες γύρω σου και να τους φροντίζεις.»

»Ο κόσμος, πλέον, με κοιτάζει λίγο διαφορετικά, σαν να είμαι ήρωας. Προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά στην τελική, απλά έκανε μία πράξη που έπρεπε να κάνω. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι ξεχωριστό. Ο κόσμος με βλέπει σαν ήρωα, αλλά εδώ δεν με βλέπω έτσι». Ο διαιτητής είχε φραγμένη αρτηρία και λίγο έλειψε να πεθάνει στο παρκέ! Πάντως το παιχνίδι συνεχίστηκε και κέρδισε η ομάδα του Μάιλς ο οποίος θα βραβευτεί για την πράξη του.

Στην συγκεκριμένη λίγκα οι παίκτες αμοίβονται με 500 έως 5000 δολάρια αφού διατηρούν και τις δουλειές τους.

Myles Copeland plays in The Basketball League, a pro startup.

His day job: firefighter in Toledo.

After a 24-hr shift, he drove to New York for a playoff game.

When a ref collapsed, Copeland performed CPR on him for 10 minutes — saving his life.

