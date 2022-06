Πτώση ελικοπτέρου Ιταλία: Θρίλερ με την συντριβή του αεροσκάφους

Νεκροί είναι οι 6 επιβάτες και ο πιλότος του ελικοπτέρου που έπεσε στην κεντρική Ιταλία, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Το ελικόπτερο κατέπεσε σε ορεινή περιοχή των Απενίνων, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των περιφερειών της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

Εκτός από τον πιλότο, επέβαιναν σε αυτό τέσσερις Τούρκοι μάνατζερ και δυο Λιβανέζοι. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιταλός πιλότος φέρεται να προσέκρουσε σε πλαγιά κοντά στον χείμαρρο Λάμα, σε υψόμετρο 1.922 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Τμήματος Παροχής Πρώτων Βοηθειών των Αλπίνων.

Όπως μεταδίδει το Ansa, το ελικόπτερο συνετρίβη στην κοίτη ενός ρέματος, του Λάμα, στο πέρασμα Σκαλόνι, σε υψόμετρο 1.922 μέτρων, δύο χιλιόμετρα από το καταφύγιο Σεγκερία. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη. Στον τόπο της σύγκρουσης η Πολεμική Αεροπορία, η Αλπική Διάσωση, η Οικονομική Αστυνομία, οι Καραμπινιέροι του Castelnovo Monti. Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Ο πιλότος, από το Βένετο, Corrado Levorin, και έξι επιβάτες, τέσσερις Τούρκοι και δύο Λιβανέζοι: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy και Tarek El Tayak.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πεζοπόρος που βρισκόταν στην περιοχή, ανέφερε στους διασώστες τα πιθανά υπολείμματα του ελικοπτέρου. Υπάρχει ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων που έστειλε μέσω chat ένας από τους έξι επιβάτες στο γιο του, το οποίο καταγράφει την πτήση του ελικοπτέρου εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας.

Italian firefighters and rescuers are continuing the search for a missing helicopter over the province of Modena in the Tuscan-Emilian Apennines. There were seven people on board. 4 Turkish nationals, 2 Lebanese nationals and the Italian pilot. Credit -Vigili del Fuoco pic.twitter.com/4545mcNqSs

— Zabby (@ZabbyYT) June 10, 2022