Έλλειψη πυρομαχικών Ουκρανία: Δραματική έκκληση αξιωματούχου

Σε ένα κρίσιμο σημείο φαίνεται πως μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η χώρα που δέχθηκε τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, ξεμένει από πυρομαχικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία στέλνει αγωνιώδες μήνυμα για το γεγονός πως ο οπλισμός που έχει στα χέρια της φτάνει προς το τέλος του. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες αυτές οι φωνές αυξάνονται και μετατρέπονται σε κραυγές αγωνίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο στρατός τους αρχίσει να έχει σοβαρές ελλείψεις από πυρομαχικά, τα οποία τελειώνουν, καθώς εμπλέκεται σε έντονες μάχες πυροβολικού με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, ο Βιτάλι Κιμ, κυβερνήτης της περιοχής Μικολάιβ στο νότιο μέτωπο, δήλωσε ότι οι μάχες έχουν μετατραπεί σε «πόλεμο πυροβολικού». Πρόσθεσε ότι ο Ρωσικός Στρατός είναι πολύ πιο ισχυρός, ενώ στα στρατεύματα της Ουκρανίας λιγοστεύουν οι οβίδες.

#Ukraine has almost completely used up its own artillery shells and relies on help of partner countries

The Ukrainian military uses 5,000 to 6,000 artillery shells per day

There are 10-15 Russian guns per one #Ukrainian artillery piece#ArmUkraineNow #Ukraine #RussianWarCrimes pic.twitter.com/0Ki0WefUj6

— Ine (@JapanUkraineLUV) June 10, 2022