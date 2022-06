KFC μαρούλι: “Εθνική” κρίση στην Αυστραλία

Ο νέος πρωθυπουργός της Αυστραλίας αναφέρθηκε σήμερα στο «λάχανο-γκέιτ», «σκάνδαλο» που απασχολεί κυρίως τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αφορά την απόφαση της αλυσίδας εστιατορίων KFC να προσφέρει μεικτή σαλάτα, αντικαθιστώντας εν μέρει με λάχανο το μαρούλι άισμπεργκ, στα σάντουιτς και στα άλλα γεύματα που πουλάει, εξαιτίας της δυσθεώρητης αύξησης της τιμής του μαρουλιού.

Για τον Άντονι Αλμπανέζι, η «παλαβή» απόφαση της KFC να αντικαταστήσει το μαρούλι με λάχανο στα χάμπουργκερ με κοτόπουλο και στα άλλα προϊόντα της έχει προκαλέσει… εθνική «κρίση».

Σε μια χώρα όπου ο πληθωρισμός υπολογίζεται πως φθάνει το 5,1%, η τιμή του μαρουλιού έχει αυξηθεί κατά 300% σε ορισμένες αυστραλιανές πόλεις, εν μέρει εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών και εν μέρει εξαιτίας της παγκόσμιας αύξησης των τιμών των καυσίμων. Το κεφάλι μαρούλι άισμπεργκ, το οποίο κόστιζε ως πρότινος 2 αυστραλιανά δολάρια (1,34 ευρώ), τιμάται πλέον σχεδόν 8 δολάρια (5,35 ευρώ) στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.

PM Anthony Albanese has dubbed KFC’s substitution of cabbage for lettuce “a real crisis” & promised to make it a priority at a cabinet meeting Well the destruction of the Lettice was probably caused by the spraying of the clouds with Barium ordered by ALP/GATES. Power priority? pic.twitter.com/QxD9bZFY5h

Έτσι, η αλυσίδα εστιατορίων KFC ανακοίνωσε στα μέσα της εβδομάδας ότι οι αυστραλιανοί πελάτες της στο εξής θα υποχρεωθούν να γεύονται μεικτή σαλάτα, λάχανο και μαρούλι, στα προϊόντα που πωλεί. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε αγανακτισμένες αντιδράσεις από πλευράς χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το λάχανο δεν είναι το ίδιο πράγμα με το μαρούλι. Αυτό απλά δεν είναι σωστό», είπε ο κ. Αλμπανέζι μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό KIIS FM του Σίδνεϊ. «Θα θέσω το ζήτημα στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Λάχανο-γκέιτ!».

KFC Australia has begun using cabbage in its burgers and wraps, due to a shortage of lettuce in the country.

This is the second time this year that the fast food giant has been hit with shortages of food items.

In January, KFC had to modify its menu due to a chicken shortage. pic.twitter.com/OLdsp0fgDy

— BFM News (@NewsBFM) June 7, 2022