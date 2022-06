Βερολίνο – οδηγός έπεσε σε πεζούς: Πρώτες εικόνες από το “μακελειό”

Συναγερμός σήμανε σε δυτική συνοικία του Βερολίνου όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους του δυτικού Βερολίνου, την Tauentzienstrasse. Nωρίτερα η Πυροσβεστική έκανε λόγω για 30 τραυματίες. Αυτόπτης μάρτυς ανέφερε στην τοπική εφημερίδα Berliner Zeitung ότι ο οδηγός του οχήματος είναι ένας νεαρός άνδρας. Σύμφωνα με τη Bild, αφού ο οδηγός έπεσε στο πλήθος, έκανε πίσω και διένυσε απόσταση περίπου άλλων 200 μέτρων προτού πέσει με το Renault Twingo σε υποκατάστημα της αλυσίδας αρωματοπωλείων Douglas. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης επιχείρησε αρχικά να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο, αλλά φέρονται να τον έπιασαν περαστικοί και να τον παρέδωσαν στην αστυνομία.

Schreckliche Bilder am #Breitscheidplatz . Ein Fahrzeug ist durch eine #Menschengruppe in ein Ladengeschäft gefahren. Ein Todesopfer, mindestens ein Dutzend Verletzte ist der aktuelle Stand, gerade startet der Rettungshubschrauber. #b0806 1/2 pic.twitter.com/0jiCZ80her

To όχημα έπεσε πάνω σε μια ομάδα ατόμων που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο της οδού Tauentzien κοντά στη διασταύρωση με την Rankesnstrasse, ενώ παρέσυρε καθίσματα και τραπέζια έξω από μια καφετέρια προτού σφηνωθεί μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω στη βιτρίνα υποκαταστήματος της αλυσίδας αρωματοπωλείων Douglas. Ο οδηγός έχει συλληφθεί και στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ έχει σπεύσει και ελικόπτερο για τη μεταφορά τραυματιών.

Mann soll in Berlin in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest. 1 Toter, 10 Verletzte #Charlottenburg pic.twitter.com/IkApR0uUx8

To όχημα είναι ένα Renault Clio το οποίο έχει ανέβει στο πεζοδρόμιο, έχει παρασύρει τα τραπεζοκαθίσματα ενός καφέ και έχει εισβάλει στη βιτρίνα εμπορικού καταστήματος. «Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή στην Tauenzienstrasse. Ένας άνδρας φέρεται να έπεσε με αυτοκίνητο σε ομάδα ανθρώπων. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν συλλάβει στο σημείο τον άνδρα, που φέρεται να οδήγησε το όχημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Twitter η αστυνομία του Βερολίνου.

Το περιστατικό συνέβη έξω από τον ιστορικό ναό Kaiser-Wilhelm κοντά στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την εφημερίδα Morgenpost ένα άτομο κείτεται στο έδαφος σκεπασμένο με μπλε κουβέρτα.

Paramedics are treating the injured people at the #Kurfürstendamm corner of #Rankestrasse in #Berlin. pic.twitter.com/UesZSHDYtC

