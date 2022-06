Βερολίνο επίθεση: «Επιστολή-ομολογία» στο αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος

Ένας 29χρονος Γερμανο- Αρμένιος, που ζει στο Βερολίνο, είναι ο οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στη γερμανική πρωτεύουσα, με συνέπεια να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι. Πληροφορίες της Bild αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητό του βρέθηκε μια «επιστολή ομολογίας». «Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι ατύχημα. Κάποιος εξαγριωμένος, ένας εν ψυχρώ δολοφόνος», δήλωσε αστυνομικός, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν το συμβάν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος ή αν ο οδηγός έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητο στο πλήθος, τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, Μάρτιν Νταμς.

Pictures from the scene in #Berlin, where a car crashed at 1030am local time into a drugstore. 29-year old German-Armenian driver was arrested. Investigations still underway. According to boulevard press Bild, driver tried to escape the scene pic.twitter.com/BzopncW64z

— Malika Fachrou (@MalikaFachrou) June 8, 2022