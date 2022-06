Βερολίνο – αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος: Σοκ στη δημοφιλή εμπορική λεωφόρο Kurfuerstendamm

Συναγερμός σήμανε σε δυτική συνοικία του Βερολίνου όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 30 άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Νωρίτερα η Πυροσβεστική έκανε λόγο για 30 τραυματίες. Παράλληλα, σύμφωνα με τη γερμανική Bild ένα άτομο είναι νεκρό από το περιστατικό. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος, που περιγράφεται ως φορτηγό, έχει συλληφθεί. «Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή στην Tauenzienstrasse. Ένας άνδρας φέρεται να έπεσε με αυτοκίνητο σε ομάδα ανθρώπων.

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns

— Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022