Βερολίνο αυτοκίνητο: Δασκάλα η νεκρή από την τραγωδία

Πανικός επικράτησε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βερολίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας οκτώ. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μια δασκάλα που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή είναι η γυναίκα που σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω της αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο του δυτικού Βερολίνου. Επιπλέον, οκτώ άτομα -ανάμεσά τους και μαθητές- τραυματίστηκαν, με τα πέντε από αυτά να βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός, ένας 29χρονος Γερμανός αρμενικής καταγωγής, ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους και παραδόθηκε στην αστυνομία. «Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα ασημί Renault Clio, πάνω σε ομάδα πεζών στην οδό Tauentzien και κατόπιν στη βιτρίνα καταστήματος. Συνελήφθη από περαστικούς και παραδόθηκε στις αρχές», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη ασαφές, εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για ατύχημα, «ενδεχομένως λόγω κάποιου αιφνίδιου προβλήματος υγείας» του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης της Welt, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών ηλικίας 15-16 ετών από την Έσση, οι οποίοι βρίσκονταν με τη δασκάλα τους στο Βερολίνο, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Η αστυνομία με ανακοίνωσή της στο Twitter, καλεί όποιον διαθέτει οπτικό υλικό από το συμβάν να το διαβιβάσει στις αρχές, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σύμφωνα, πάντως, με την Bild, αφού ο οδηγός έπεσε στο πλήθος, έκανε πίσω και διένυσε απόσταση περίπου άλλων 200 μέτρων προτού πέσει με το Renault σε υποκατάστημα της αλυσίδας αρωματοπωλείων Douglas. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης επιχείρησε αρχικά να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο, αλλά φέρονται να τον έπιασαν περαστικοί και να τον παρέδωσαν στην αστυνομία.

Ο αυτόπτης μάρτυς Φρανκ Β. βρισκόταν κοντά στο συντριβάνι της πλατείας Breitscheitplatz όταν άκουσε τον θόρυβο της πρόσκρουσης και δυνατές κραυγές. «Είδα ένα άτομο και διάφορα πράγματα να τινάζονται στον αέρα. Στη συνέχεια ο οδηγός προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος και να πατήσει γκάζι. Τα παράθυρα έσπασαν και το αυτοκίνητο ήταν ήδη στραπατσαρισμένο από τα πολλά χτυπήματα», δήλωσε. Το περιστατικό συνέβη έξω από τον ιστορικό ναό Kaiser-Wilhelm κοντά στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου στην οδό Tauentzienstrasse, στην πολυσύχναστη εμπορική λεωφόρο Kurfuerstendamm του δυτικού Βερολίνου. Πρόκειται για σημείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από εκεί που συνέβη η φονικής επίθεση της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όταν ο Άνις Άμρι, ένας Τυνήσιος αιτών άσυλο με δεσμούς με ισλαμιστικές οργανώσεις, κατέλαβε ένα φορτηγό, σκότωσε τον οδηγό του και το έριξε πάνω σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 11 ανθρώπους και να τραυματίσει δεκάδες άλλους.

One dead, several injured in Berlin as car plows into crowd near site of 2016 attack https://t.co/1D2Rn5v0SX pic.twitter.com/wBPb5vD2Z6

— New York Post (@nypost) June 8, 2022