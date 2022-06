Πρίγκιπας Λούις Viral: “Μαλλιοτραβήγματα” για τα ζαχαρωτά

Τα βασιλικά μωρά ήταν αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο τετραήμερο των εκδηλώσεων για το πλατινένιο της βασίλισσας Ελισάβετ. Με αρχηγό φυσικά τον 4 ετών πρίγκιπα Λούις. Ο μικρός… δαίμονας της Κέιτ Μίντλετον πρωταγωνίστησε την πρώτη και την τέταρτη ημέρα των εκδηλώσεων για το πλατινένιο ιωβηλαίο, αρχικά με τις απίστευτες γκριμάτσες του και το… χαλαρό διάλογο που είχε με την βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και εν συνεχεία στην παρέλαση της Κυριακής που έπαιξε τα ρέστα του. Μονοπώλησε σχεδόν τα βρετανικά ΜΜΕ και έγινε το αγαπημένο meme των social media.

Ολα αυτά γιατί απλά ο 4 ετών Λούις είναι ένα μικρό ζωηρό παιδί που τού ήταν αδύνατο να κάτσει τρεις ώρες σε μια καρέκλα και να παρακολουθεί μια παρέλαση. Αντ’ αυτού… οργίασε, με την Κέιτ Μίντλετον να έχει αναλάβει τον εξαιρετικά δύσκολο ρόλο να τον κρατήσει ήρεμο. Δεν τα κατάφερε και ιδιαίτερα, ενώ υπήρξαν στιγμές που έχασε την ψυχραιμία της. Και μπορεί η επίθεση του πρίγκιπα Λούις στην μητέρα του Κέιτ Μίντλετον να έκανε το γύρο των ΜΜΕ προκαλώντας πολύ γέλιο, ήταν, όμως, μια ακόμη στιγμή από τα πριγκιπικά μωρά στο ιωβηλαίο που ήταν πολύ πολύ αστεία, χαρακτηριστική και συνηθισμένη ανάμεσα στα παιδιά.

Ηταν η στιγμή που έκαναν την εμφάνισή τους κάποιες καραμέλες και σοκολάτες με αποτέλεσμα να προκληθεί… το χάος. Πρωταγωνιστής και πάλι ο πρίγκιπας Λούις αλλά και η Σαβάνα Φιλίπ, ετών 11, κόρη του Πίτερ Φιλίπ και της Οτομ Κέλι, δηλαδή εγγονή της πριγκίπισσας Αννας, δισεγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ, δεύτερη εξαδέλφη των μικρών Κέιμπριτζ. Η Σαβάνα Φιλίπ και στο παρελθόν έχει δείξει τη… δυναμική της όταν παλαιότερα με τον πρίγκιπα Τζορτζ και την Σαρλότ οργίαζαν στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ και σε βασιλικούς γάμους, με σπρωξίματα και τσακωμούς. Και το ίδιο έκανε και τώρα, σε συνεργία αυτή τη φορά με τον μικρότερο, τον πρίγκιπα Λούις.

Ολα ξεκίνησαν όταν εμφανίστηκε η Λένα Τίνταλ, ετών 3 (κόρη του Μάικ και της Ζάρα Τίνταλ, εξαδέλφης του πρίγκιπα Γουίλιαμ, κόρης της πριγκίπισσας Αννας και εγγονής της βασίλισας Ελισάβετ). Η τρίχρονη κρατούσε μια σακούλα με σοκολατάκια και ζαχαρωτά που της είχαν δώσει προφανώς για να την κρατήσουν ήρεμη στην παρέλαση. Η μικρή μπήκε δυναμικά στο royal box κρατώντας τα γλυκά και κατευθύνθηκε αμέσως προς τον πρίγκιπα Τζορτζ για να τα μοιραστεί μαζί του.

Mate, everyone talking about Louis but did anyone see Lena? She was a whole mood, especially when she turned up with snacks. Louis wanted some but she had priorities. At one point it's clear that she says: No, Louis! And she gives him a look😭. Savannah's reaction says it all😂😭 pic.twitter.com/VVbvjLAgR9

— Isa (@isaguor) June 6, 2022